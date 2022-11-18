Семья с пятью детьми погибла в пожаре в частном доме в Башкирии

Фото: МЧС

Семья с пятью детьми погибла в пожаре в частном доме в Стерлитамакском районе Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону в пятницу, 18 ноября.

Пожар в одной из квартир жилого дома в деревне Матвеевка, по данным министерства, произошел в 3:27 по московскому времени. В 5:19 огонь локализовали на площади 56 квадратных метров.

— В ходе тушения обнаружено семь погибших, из них двое взрослых — мужчина и женщина— и пять детей — мальчики. Медицинскими работниками констатирована их смерть, — передает сообщение регионального главка МЧС РИА Новости.

В пресс-службе СК по Башкирии добавили, что погибший мужчина сумел спасти двух детей.

Причины пожара в данный момент неизвестны. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Другой пожар произошел 16 ноября на складе со стройматериалами на Рублевском шоссе. Здание загорелось примерно в 20:12. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.