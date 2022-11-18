Роспотребнадзор предупредил об активизации эпидемических процессов по гриппу и COVID-19

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Роспотребнадзор предупредил, что в России активизировался эпидемический процесс по гриппу, ОРВИ и коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в ведомстве в пятницу, 18 ноября.

— Несмотря на незначительные показатели заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, с наступлением осенне-зимнего периода в России активизировался эпидпроцесс по вышеупомянутой группе инфекций, — говорится в сообщении.

Уточняется, что значительную опасность грипп представляет для детей, людей старшего возраста и пациентов с хроническими заболеваниями. В случае развития осложнений под удар могут попасть практически все жизненно важные системы организма, уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также напомнили о схожести симптомов гриппа и коронавируса на начальном этапе заболеваний. Они могут проявляться в повышенной температуре, кашле и головной боли.

До этого «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, как повторное заражение коронавирусом влияет на здоровье. По словам кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, коронавирус провоцирует целый ряд заболеваний, которые наносят все больше вреда при каждом последующем заражении.