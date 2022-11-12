«Страдают 10–15 процентов людей»: как повторное заражение коронавирусом влияет на здоровье

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Повторное заражение коронавирусом может говорить о проблемах с иммунитетом. При этом каждое следующее заболевание наносит организму сильный вред. Такое мнение высказали врачи, опрошенные «Вечерней Москвой».

Как отметил кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, коронавирус провоцирует целый ряд заболеваний, которые наносят все больше вреда при каждом последующем заражении.

— Нарушения, связанные с системой крови, имеют место каждый раз при заражении коронавирусом. И это худшее состояние для организма, потому что образуются тромбы. При этом возникают когнитивные нарушения, заболевания сердца, проблемы с легкими, которые могут быть более серьезными при повторном заболевании. Конечно, каждое заболевание отнимает силы у организма, не только коронавирус. Любое повторное заболевание выдает такие проблемы, — рассказал врач.

По словам специалиста, так называемый постковидный синдром возникает независимо от того, первый ли раз человек заразился коронавирусом. Это довольно опасное для здоровья явление, подчеркнул собеседник «ВМ».

Аллерголог-иммунолог Надежда Логина отметила, что для возникновения серьезных осложнений бывает достаточно одного заражения коронавирусом.

— Если человек болеет коронавирусом несколько раз, это говорит о наличии проблем с иммунитетом. Следует обратиться к врачу, пройти соответствующие обследования и понять, в чем причина частых заболеваний. Каждый вид нарушений требует индивидуального подхода к подбору препаратов. Все должно происходить в сочетании со здоровым образом жизни и с мерами профилактики, — рассказала специалист.

Логина отметила, что на данный момент не установлено хронических форм коронавирусной инфекции. Однако случаи повторного заболевания из-за проблем с иммунитетом фиксируются. К нарушению защитных реакций организма ведут вредные привычки, переутомление, неправильное питание и целый ряд негативных факторов, подчеркнула собеседница «ВМ».

Кондрахин также отметил, что причиной повторного заражения коронавирусом являются проблемы с иммунитетом. При этом нередко человек сам является виновником повторного заболевания, уточнил он.

— Скорее всего, если человек часто болеет коронавирусом, у него есть проблемы с иммунной системой. У некоторых больных иммунный статус не позволяет развить защиту. 10–15 процентов людей страдают и могут повторно заразиться коронавирусом. Возможно, это сложности из-за неправильного лечения. Многие занимаются самолечением на первых этапах, а врачей пытаются привлечь тогда, когда уже становится поздно. Угол накала сейчас снизился, «омикрон» себя меньше проявляет, но проблемы есть, и их надо решать. При своевременном лечении шансы есть. А вот если потерять время, организм может просто не справиться, — предупредил врач.

По мнению собеседника «ВМ», повторное развитие коронавируса из-за врачебных ошибок невозможно: существуют отработанные протоколы, которыми руководствуются врачи. При этом неправильное принятие лекарств и отступление от схемы их приема очень распространены среди больных. В результате люди получают повышенный риск повторного заражения и развития осложнений, резюмировал специалист.