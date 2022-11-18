Заммэра Москвы Сергунина пригласила молодежь на форум «Вокруг профессий»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Второй молодежный профориентационный форум «Вокруг профессий» пройдет в столице с 23 по 24 ноября. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Предыдущий форум «Вокруг профессий» показал большую заинтересованность молодежи в подобных профориентационных программах. На этот раз ребята вновь встретятся с экспертами из разных сфер и представителями столичных вузов. Прямое общение поможет им определиться с будущей специальностью и узнать о перспективах карьерного роста, — сказала она.

К участию приглашаются старшеклассники и студенты колледжей в возрасте от 14 до 22 лет. Мероприятие будет посвящено выбору будущей специальности в перспективных сферах. Кроме того, участники узнают о поступлении в высшие учебные заведения.

Фото: Пресс-служба КОСиМП

Марафон будет состоять из двух тематических блоков: ознакомительного и практического. Сперва участникам предложат пройти профориентационные тестирования, консультации экспертов и лекции по разным темам. Потом гости мероприятия смогут посетить различные мастер-классы и воркшопы.

Накануне Наталья Сергунина сообщила, что в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ жители столицы могут освоить перспективную специальность, научиться работать с высокотехнологичным оборудованием и так далее. По ее словам, с момента открытия центра в его мероприятиях приняли участие уже более 1,2 миллиона человек.