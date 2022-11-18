Более 100 руководителей из Москвы приняли участие в третьем потоке программы «Urban Лидер»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Третий поток программы «Urban Лидер» завершился в Москве. В нем поучаствовали более 100 руководителей среднего звена столичного правительства.

— Обучая руководителей среднего звена сегодня, мы закладываем фундамент будущего города и комфорта его жителей, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства города Павел Гончаренко.

В течение шести месяцев управленцы развивали свои навыки лидеров и решали вопросы своих подразделений. 17 ноября участники программы защитили свои проекты и получили соответствующие сертификаты.

Так, например, в автономной некоммерческой организации «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» появился единый онлайн-сервис для взаимодействия с бизнесом, а ГБУ «Мосветобъединение» смогло увеличить клиентоориентированность у своих работников на 70 процентов.

Программа обучения была разработана специалистами проекта «Кадровые сервисы правительства Москвы». Всего в рамках программы для участников было запланировано пять обучающих модулей.

Своим опытом с участниками программы поделились в том числе и руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, а также глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что бесплатный онлайн-курс по развитию личности «Эмоциональная компетентность» запустится на базе центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ.