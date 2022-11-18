Более 170 пар планируют сыграть свадьбу в зеркальную дату 23.03.2023 в Санкт-Петербурге

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В комитете по делам записи актов гражданского состояния сообщили, что в Петербурге в зеркальную дату 23.03.2023 планирует расписаться 171 пара. При этом у жителей города еще есть возможность подать заявление для заключения брака в этот день. Их будут принимать до 22 февраля 2023 года.

— Заключение брака и государственная регистрация заключения брака производится по истечении месяца и не позднее двенадцати месяцев со дня подачи совместного заявления, — напомнили в комитете.

При этом психолог Лия Любимова отметила, что заключение брака в такую дату — это просто дань моде. Она пояснила, что нет ничего плохого в выборе красивой даты для свадьбы, но стоит помнить о том, что числа не сделают союз людей счастливыми. Для кого-то дата 23 марта станет благоприятной, а для кого-то нет, необходим индивидуальный подход, сообщает издание «Невские новости».

Уже сейчас жители Санкт-Петербурга могут подать заявления на регистрацию брака в летний период. Городские загсы начали принимать их с 27 октября, передает Nation news.

Традиционно в Москве более четверти заключенных браков приходится на период с сентября по ноябрь. Все дело в том, что многие пары любят совмещать день свадьбы с праздниками, например, с Днем города. В этом году в выходные, приуроченные к празднику, с 9 по 11 сентября, поженились более 1,5 тысячи пар.