Тело женщины с резаными ранениями нашли на Севастопольском проспекте

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Тело женщины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в грудь нашли на Севастопольском проспекте. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Известно, что тело жертвы нашли рядом с домом, где она проживала.

На месте инцидента работу полиции координирует Зюзинский межрайонный прокурор Дмитрий Ткачев.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ход расследования контролирует столичная прокуратура, подытожили в ведомстве.

17 ноября старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что в подмосковном городе Одинцово местный житель подозревается в убийстве собственной матери. По ее словам, убийство произошло 16 ноября в квартире жилого дома. Мужчина пришел к 61-летней родительнице и ударил ее ножом в область шеи. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.