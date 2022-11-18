Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Тело женщины с резаными ранениями нашли на Севастопольском проспекте

Полина Долганова
Происшествия
Тело женщины с резаными ранениями нашли на Севастопольском проспекте
Фото: shutterstock

Тело женщины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в грудь нашли на Севастопольском проспекте. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Известно, что тело жертвы нашли рядом с домом, где она проживала.

На месте инцидента работу полиции координирует Зюзинский межрайонный прокурор Дмитрий Ткачев.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ход расследования контролирует столичная прокуратура, подытожили в ведомстве.

17 ноября старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что в подмосковном городе Одинцово местный житель подозревается в убийстве собственной матери. По ее словам, убийство произошло 16 ноября в квартире жилого дома. Мужчина пришел к 61-летней родительнице и ударил ее ножом в область шеи. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Москва Смерть насилие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте