Онколог Строганова перечислила виды рака, которые начали «молодеть»

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Согласно эмпирическим наблюдениям онкологов, «молодеть» может любая опухоль, вызванная генетической предрасположенностью и влиянием неблагоприятных факторов. Об этом рассказала заведующая молекулярно-биологической лабораторией Анна Строганова.

Эксперт пояснила, что большинство онкологических заболеваний относятся к мультифакториальным. На появление заболевания влияют генетические причины, образ жизни, наличие вредных привычек, постоянный стресс и плохое питание.

Врачи отмечают омоложение нозологий вроде рака молочной железы, легкого или опухоли кишечника и желудка.

При этом Cтроганова добавила, что россияне все чаще приходят на профилактические осмотры, диагностировать онкологию удается на ранней стадии, передает Life.ru.

Эксперт-онколог Илья Тимофеев рассказал об эффективном методе таргетной терапии. Это системное лечение биологическими или химическими препаратами, которые действуют прицельно. В настоящее время этот метод сделал настоящий рывок, передает издание argumenti.ru.

Ранее врач-онколог Владимир Полянский заявил, что узелки и трещины на языке в некоторых случаях являются признаками развития рака.