СК возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на юго-западе Москвы

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Россия, Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту обнаружения тела женщины на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 18 ноября.

По ее словам, тело женщины 1993 года рождения обнаружили во дворе жилого дома, расположенного по Севастопольскому проспекту. На теле жертвы найдено множество колото-резаных ран. Известно, что убитая проживала неподалеку.

Личность злоумышленника пока не установлена.

— На месте преступления работают следователи и криминалисты столичного СК, изучаются записи с камер видеонаблюдения, — резюмировала Иванова.

Ранее стало известно, что на Севастопольский проспект выехал Зюзинский межрайонный прокурор Дмитрий Ткачев для координации работы полицейских.