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Андрей Бочкарев: Тоннель для МЦД-5 может пройти через центр Москвы

Георгий Соланович
Город
Андрей Бочкарев: Тоннель для МЦД-5 может пройти через центр Москвы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Власти столицы при формировании пятого маршрута Московских центральных диаметров рассматривают вариант строительства тоннеля, который пройдет через центр города и свяжет Ярославское и Павелецкое направления МЖД, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 18 ноября.

— Один из вариантов формирования пятого маршрута Московских центральных диаметров предусматривает строительство тоннеля, соединяющего Ярославское и Павелецкое направления железных дорог, — сказал заммэра.

По его словам, на этом участке возможно строительство четырех пересадочных станций: Рижская, Площадь трех вокзалов, Китай-город и Павелецкая. Бочкарев подчеркнул, что это позволит интегрировать маршрут в транспортную систему города. В настоящее время вариант строительства тоннеля прорабатывается.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в свою очередь отметила, что развитие новых железнодорожных путей имеет большое значение для формирования транспортного каркаса столицы.

До конца года специалисты завершат реконструкцию остановочных пунктов Мещерская и Переделкино МЦД-4. В рамках реконструкции пройдет строительство новых подземных пассажирских вестибюлей с распределительными залами.

Транспорт Строительство МЦД
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