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Стало известно, кто мог убить женщину на юго-западе столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Стало известно, кто мог убить женщину на юго-западе столицы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

Появилась версия о том, кто мог напасть на женщину на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в пятницу, 18 ноября.

По словам собеседника «ВМ», погибшая накануне звонила в полицию и сообщала о том, что ее преследует знакомый.

Убийство, о котором идет речь, произошло во дворе жилого дома на Севастопольском проспекте. Тело 29-летней женщины с множеством колото-резаных ранений обнаружили утром 18 ноября недалеко от ее места жительства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На месте происшествия работает Зюзинский межрайонный прокурор Дмитрий Ткачев.

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