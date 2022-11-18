Стало известно, кто мог убить женщину на юго-западе столицы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

Появилась версия о том, кто мог напасть на женщину на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в пятницу, 18 ноября.

По словам собеседника «ВМ», погибшая накануне звонила в полицию и сообщала о том, что ее преследует знакомый.

Убийство, о котором идет речь, произошло во дворе жилого дома на Севастопольском проспекте. Тело 29-летней женщины с множеством колото-резаных ранений обнаружили утром 18 ноября недалеко от ее места жительства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На месте происшествия работает Зюзинский межрайонный прокурор Дмитрий Ткачев.