Москвичей пригласили на встречи в семейных центрах с 21 по 25 ноября

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Неделя медиации пройдет в 23 семейных центрах с 21 по 25 ноября. Об этом рассказала заместитель главы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Екатерина Бербер.

— В общей сложности столичные медиаторы помогли уже более чем двум тысячам семей, урегулировано более 85 процентов конфликтов, — отметила она.

По ее словам, 21 ноября в семейных центрах запланированы дни открытых дверей. В каждом округе семьи смогут воспользоваться услугами психологов и юристов без предварительной записи, а специалисты 11 окружных служб медиации ответят на вопросы об урегулировании семейных споров.

Для москвичей также состоятся открытые уроки проекта «Школа юного медиатора».

В период с 21 по 25 ноября за круглым столом в рамках недели медиации будут встречаться эксперты системы профилактики и представители организаций, которые поддерживают семьи Москвы, передали на официальном портале мэра города.

С начала года в столичные семейные центры поступило более 11,5 тысячи запросов от родителей, как наладить хорошие отношения с подростком. Понимать, доверять, заботиться — все это необходимо, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно в семье и гармонично развивался. Как найти общий язык с ребенком, рассказала специалист семейного центра «Зеленоград» Анна Котлярова.