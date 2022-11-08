На одной волне: найти общий язык с подростками помогут в столичных семейных центрах

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С начала года в столичные семейные центры поступило более 11,5 тысячи запросов от родителей, как наладить хорошие отношения с подростком. Понимать, доверять, заботиться — все это необходимо, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно в семье и гармонично развивался. Как найти общий язык с ребенком, рассказывает специалист семейного центра «Зеленоград» Анна Котлярова.

В семейный центр обратились Людмила. Она одна воспитывает 13-летнюю дочь Марину. В какой-то момент им стало тяжело находить общий язык, возникло недопонимание. Разница во взглядах стала сказываться на отношениях.

— Не могу найти ключик к родной дочери. Она замкнулась в себе, стала раздражительной. Мы часто ссоримся. О том, чтобы заняться чем-то вместе и речи не идет, — рассказывает мама.

Специалист поинтересовался, чем увлекается дочка. Оказалось, девочка любит творчество: рисует, делает фотоколлажи, увлекается кулинарией. Людмиле и Марине предложили принять участие в семейных творческих мастер-классах, которые постоянно проходят в центре. Совместные занятия помогли семье сплотиться, найти общие темы для обсуждения и новое хобби.

В рамках работы Клуба психологической помощи для подростков «КРОСС» мама и дочь стали участниками настольной игры «Семейные псикреты». Она позволила им поближе узнать друг друга, дала повод поделиться своими психологическими секретами, внимательнее отнестись к особенностям характера, потребностям и желаниям окружающих.

— Это особенно важно для налаживания детско-родительских отношений. Во время игры участники по-новому начинают осознавать свои чувства, что не всегда удается в повседневной жизни. Людмила заметила, что смогла узнать много нового о своей дочери, а Марина добавила, что мама для неё открылась с новой, необычной стороны, — вспоминает Анна Котлярова.

Столичные семейные центры — это то место, где родители и дети могут обрести гармонию в отношениях благодаря клубам, психологическим тренингам и мастер-классам. В безопасной, комфортной атмосфере, под руководством опытных специалистов родители и дети говорят на самые сложные темы — обиды, личные границы, травмы и несбыточные ожидания.

Учатся слушать и слышать друг друга, ценить моменты общения и уважать. На тренинге «Архетипы женственности» Людмила и Марина буквально посмотрели на себя со стороны. Увидели слепые зоны общения, которые создают напряжение в семье. Каждая из них встала на место другой и поняла мотивы многих поступков.

— После тренингов и занятий Марина стала спокойнее, открытой в общении. Мы вместе обсуждаем наши планы, делимся впечатлениями от прошедшего дня, проводим выходные друг с другом. Огромная благодарность специалистам семейного центра за помощь! — делится Людмила.

— На семейных тренингах с психологом можно обсудить то, что беспокоит членов семьи, и с помощью упражнений отработать на практике проблемные ситуации. Совместный разбор конфликтов с родителями помогает ребенку иначе взглянуть на маму и папу, лучше понять их, и с иным настроем вернуться домой, — отмечает Анна Котлярова.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 26 городских организаций помощи родителям с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево». Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на нем создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся в течение одного рабочего дня и проконсультируют.

Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.