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Дом по реновации построят на Авиационной улице

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации построят на Авиационной улице
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Авиационная улица, 61к2 Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации построят на Авиационной улице на северо-западе Москвы, разрешение на начало работ уже получено, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в пятницу, 18 ноября.

— Для жителей района Щукино на месте снесенного ветхого дома будет построено современное здание, в которое смогут переехать участники программы реновации. Общая площадь строения составит более 20 тысяч квадратных метров, — заявил Войстратенко.

По его словам, в новостройке будет 182 квартиры, большинство из них двухкомнатные. В помещениях выполнят отделку, соответствующую стандартам программы реновации. Кроме того, в здании установят системы охраны входа, видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

В доме также обустроят подземный паркинг, а на первом этаже оборудуют комнаты консьержа, колясочные и техпомещения. Прилежащую территорию благоустроят, передает официальный сайт мэра Москвы.

В рамках реализации программы реновации в настоящий момент на территории 66 районов столицы ведется строительство 168 домов общей площадью 2,8 миллиона квадратных метров. Параллельно ведутся работы по проектированию еще 233 домов.

Строительство Жилье Район Щукино
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