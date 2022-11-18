Дом по реновации построят на Авиационной улице

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Авиационная улица, 61к2 Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации построят на Авиационной улице на северо-западе Москвы, разрешение на начало работ уже получено, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в пятницу, 18 ноября.

— Для жителей района Щукино на месте снесенного ветхого дома будет построено современное здание, в которое смогут переехать участники программы реновации. Общая площадь строения составит более 20 тысяч квадратных метров, — заявил Войстратенко.

По его словам, в новостройке будет 182 квартиры, большинство из них двухкомнатные. В помещениях выполнят отделку, соответствующую стандартам программы реновации. Кроме того, в здании установят системы охраны входа, видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

В доме также обустроят подземный паркинг, а на первом этаже оборудуют комнаты консьержа, колясочные и техпомещения. Прилежащую территорию благоустроят, передает официальный сайт мэра Москвы.

В рамках реализации программы реновации в настоящий момент на территории 66 районов столицы ведется строительство 168 домов общей площадью 2,8 миллиона квадратных метров. Параллельно ведутся работы по проектированию еще 233 домов.