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Собянин: На набережной реки Яузы появится сквер в честь авиаконструктора Туполева

Лейла Алиева
Город
Собянин: На набережной реки Яузы появится сквер в честь авиаконструктора Туполева
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, набережная Академика Туполева Карта всех событий

Сквер в Басманном районе столицы назвали именем авиаконструктора Туполева, он расположен рядом с одноименным предприятием и набережной реки Яузы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 18 ноября.

— КБ «Туполев» в этом году отмечает столетний юбилей. В его стенах разработали почти 300 моделей и модификаций воздушных судов, около 90 были доведены до опытных образцов и больше 40 строились серийно. Было выпущено свыше 18 тысяч самолетов марки «Ту», — рассказал он.

Благодаря комплексному благоустройству, которое провели этим летом в Басманном и Красносельском районах города, появился удобный маршрут для прогулок от набережных у «Москвы-Сити» и «Лужников» через исторический центр до парка «Сокольники», написал Собянин в своем Telegram-канале.

В октябре «Активные граждане» столицы выбрали названия для семи станций метро, сквера и четырех улиц. Так, улицу рядом с Научно-исследовательским институтом радио назовут в честь одного из создателей современного телевидения ученого и профессора Марка Кривошеева.

река Яуза Басманный район Сергей Собянин
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