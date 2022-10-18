«Активные граждане» выбрали названия для семи станций метро, сквера и четырех улиц

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В проекте «Активный гражданин» завершилось 12 голосований, участники которых выбрали названия для семи станций метро, сквера и четырех улиц. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

Так, для станции метро, которая появится на территории аэропорта Внуково и будет полностью интегрирована в его инфраструктуру, москвичи выбрали соответствующее название — «Аэропорт Внуково».

Новая станция Калининско-Солнцевской линии получит название «Пыхтино», этот вариант поддержал 51 процент участников голосования. Сквер между Комсомольским проспектом и Крымским проездом в районе Хамовники получит имя Громыко в честь советского дипломата, министра иностранных дел СССР.

Станция «Корниловская» новой радиальной Троицкой линии метро появится в следующем году в ТиНАО на пересечении Калужского шоссе с улицей Адмирала Корнилова.

Кроме того, улицу рядом с Научно-исследовательским институтом радио назовут в честь одного из создателей современного телевидения ученого и профессора Марка Кривошеева, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно о том, что в проекте «Активный гражданин» пройдет серия голосований, в которых москвичи смогут предложить варианты названий для 45 улиц, скверов, площадей, аллей, шоссе, переулков и набережных.

За восемь с половиной лет работы проекта «Активный гражданин» было принято более 200 миллионов мнений москвичей. Уточняется, что без существования проекта для получения такого объема обратной связи потребовалось бы 72 года работы с обращениями граждан.