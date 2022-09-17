Более 200 миллионов мнений москвичей приняли благодаря проекту «Активный гражданин»

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В рамках проекта «Активный гражданин» более 200 миллионов мнений москвичей приняли за восемь с половиной лет. Об этом стало известно в субботу, 17 сентября.

— «Активный гражданин» — площадка, на которой решают самые разнообразные городские вопросы — от выбора названий строящихся улиц и станций метро, до определения победителей в столичных фотоконкурсах, — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

По его словам, часто победитель голосования набирает всего на несколько десятков больше голосов, чем претендент, занявший второе место. Это показывает, что мнение каждого гражданина важно для принятия окончательного решения.

Так, за восемь с половиной лет работы проекта москвичи оставили свыше 200 миллионов мнений в более чем 5,5 тысячи голосованиях. При этом без существования проекта для получения такого объема обратной связи потребовалось бы 72 года работы с обращениями граждан.

Недавно в проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, в котором москвичи выбрали лучшее название для акции бесплатных экскурсий по городу.