Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях на севере столицы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Тимирязевская улица Карта всех событий

На севере столицы на трамвайных путях произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по городу Москве в пятницу, 18 ноября.

Авария произошла на Тимирязевской улице, в районе остановки «Тимирязевская академия». Из-за ДТП задерживались отправления трамваев под номерами 27 и 29, но уже через десять минут штатное движение по маршрутам было восстановлено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одна авария на трамвайных путях произошла в столице 17 ноября.