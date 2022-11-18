Минобороны показало кадры боевых вылетов самолетов Су-35С ВКС России в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало кадры боевых вылетов самолетов Су-35С ВКС России в ходе спецоперации на Украине.

— При выполнении боевых задач экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике противника, — говорится в сообщении МО в Telegram.

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В министерстве отметили, что во время одного из вылетов российский Су-35С уничтожил самолет и радиолокационную станцию наведения ракет ЗРК С-300 ВСУ.

До этого Минобороны опубликовало кадры с моментом ликвидации отечественным ударным дроном «Изделие-51/52», ранее известным как «Ланцет», танка ВСУ, укрывавшегося в городской застройке.

На видеоролике было продемонстрировано, как происходит процесс обнаружения и сопровождения разведывательным беспилотником украинского танка, пытающегося укрыться за объектами промышленной застройки.