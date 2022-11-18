Психолог назвала последствия введения единой школьной формы

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Если в российских школах введут единую школьную форму, то дети и подростки будут лишены возможности самовыражаться. Такое мнение высказала психолог Ирина Таранова.

По словам эксперта, у многих подростков есть высокая потребность в самореализации, в том числе через внешний вид.

— Это такие навыки самопрезентации, которые в подростковом возрасте очень важны: одежда, особенности прически. Есть потребность подростка и ребенка отличаться, — отметила она в комментарии НСН.

Что касается пользы введения единой школьной формы, то те подростки, которые не могут покупать дорогую, качественную одежду, будут чувствовать себя более спокойно и комфортно. Их не будут дразнить из-за внешнего вида.

Единая форма для учащихся школ может появиться в России. С этой инициативой в ходе правительственного часа в Госдуме выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает Nation news.

Выбирать школьную форму нужно тщательно, обращая внимание на ткань верха и подкладки. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов.