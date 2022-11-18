Андрей Бочкарев: Москва с начала года создала более 16,5 тысячи мест в детсадах и школах

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

С начала года в Москве построено 29 детских садов и 18 школьных зданий, которые смогут принять более 16,5 тысячи детей. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 18 ноября.

— Принцип комплексного развития территорий и формирования максимально комфортной городской среды лежит в основе всей градостроительной политики Москвы. Важной составляющей этого подхода является строительство образовательных объектов в шаговой доступности от жилья, — подчеркнул заммэра.

По его словам, 29 новых детских садов смогут принять 6,3 тысячи детей, 18 школ — почти 10,2 тысячи учеников. Бочкарев отметил, что более 70 процентов введенных в этом году образовательных учреждений построены за счет инвесторов.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко уточнил, что объекты образования в этом году строились в том числе в ТиНАО, Южном Бутове и Зеленограде.

Войстратенко заключил, что в 2022 году число сданных учреждений на 42 процента превысило прошлогодний показатель. Кроме того, в этом году была также оформлена разрешительная документация на строительство 37 новых школ и дошкольных организаций.

До этого сообщалось, что в районе Покровское-Стрешнево завершилось строительство детского сада на 350 мест. Он станет частью жилого комплекса.