РБК: В России началась санкционная «гонка зарплат»

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На фоне санкционного кризиса работодатели решили устроить «зарплатную гонку». Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков банка данных заработных плат рекрутингового портала HeadHunter.

— Фактическая зарплата работников в России в третьем квартале увеличилась в среднем на 6,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 90,5 тысячи рублей (до вычета налогов), — отмечается в материале.

По данным исследования, больше всего заработная плата увеличилась в строительной и логистической сферах. Такой прирост зарплат объясняется дефицитом кадров в данных отраслях. По состоянию на конец сентября сотрудники этих сфер в среднем получали почти 69 и 59 тысяч рублей, передает РБК.

С 1 января работники, чей доход зависит от МРОТ, могут ожидать повышения зарплаты. По словам доцента кафедры Торгово-промышленной палаты России «управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, в коммерческом секторе работодатель сам принимает решения об индексации.