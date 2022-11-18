Житель Подмосковья застрелил лося, переходившего дорогу

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Россия, Московская область, Рузский городской округ, деревня Лунинка Карта всех событий

В Подмосковье местный житель застрелил лося, который переходил проезжую часть. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 18 ноября.

По ее словам, инцидент произошел в Рузском городском округе, в районе деревни Лунинка. На подъезде к деревне мужчина, ехавший за рулем автомобиля Infinity, увидел лося, который переходил дорогу. Вместо того чтобы пропустить животное, мужчина вышел из машины, достал из багажника ружье и застрелил его.

В полицию по этому поводу обратился житель Смоленской области, который услышал звуки, похожие на выстрелы.

Вскоре подозреваемый сам явился в отдел полиции и сдался. Им оказался местный житель 1981 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другой случай браконьерства произошел в Московской области 20 октября. Сотрудники ГИБДД остановились рядом с припаркованной в кустах машину. При проверке автомобиля выяснилось, что он наполнен свежим мясом и частями туши животного. Оказалось, что трое москвичей совсем недавно незаконно убили и разделали оленя.