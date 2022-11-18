Продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на декабрь можно до 25 ноября

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Продлить абонементы на парковки со шлагбаумом и сохранить свое машино-место в следующем месяце можно до 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «АМПП».

Москвичам напомнили, что продлить действие абонементов можно на сайте «Московский паркинг» в разделе «Абонементные плоскостные парковки».

Обзавестись новым абонементом на парковку со шлагбаумом на следующий месяц можно в любое время до 10 декабря. Новые абонементы можно оформить только на карту «Тройка».

Наличие мест на нужном паркинге можно проверить с 26 ноября, так как не все водители продлят свои абонементы, подытожили в пресс-службе.

До этого глава Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков сообщил, что на городские торги выставили 77 машино-мест, находящихся на многоуровневых наземных паркингах на юго-западе столицы. Так, например, 38 машино-мест предлагается на парковке, расположенной в жилом квартале возле съезда с МКАД на Симферопольское шоссе. Адрес автостоянки Старобитцевская улица, дом 14. Еще 39 мест можно приобрести на Голубинской улице, 21а.