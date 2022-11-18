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Производство самолетов будет увеличено в Луховицах

Ирина Игнатенко
Общество
Производство самолетов будет увеличено в Луховицах
Фото: mosreg.ru

Производство самолетов вырастет в Луховицах. Градообразующее предприятие планирует заключить соглашение о 19 новых турбовинтовых гражданских моделях Ил-114-300. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил глава городского округа Сергей Тимохин.

Новые самолеты будут производить на Луховицком авиационном заводе имени Воронина. Предприятие входит в госкорпорацию «Ростех», производит военные и гражданские авиалайнеры. Соглашение на производство новых гражданских самолетов будет заключено в ближайшее время, а первые летные испытания начнутся 26 декабря этого года.

В этом году в городском округе открыли семь новых производств, где создали свыше 400 рабочих мест, передает «360».

Кроме того, в Луховицах находится два крупных оборонно-промышленных предприятия, добавил Сергей Тимохин.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что доходную часть бюджета Подмосковья планируют увеличить в 2023 году.

Подмосковье Андрей Воробьев Самолеты
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