Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Власти Москвы выставят на торги нежилое помещение в Южнопортовом районе

Георгий Соланович
Город
Власти Москвы выставят на торги нежилое помещение в Южнопортовом районе
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, 6-я Кожуховская улица, 17 Карта всех событий

Власти Москвы до конца этого года выставят на торги двухуровневое нежилое помещение площадью 1,2 тысячи квадратных метров в Южнопортовом районе, сообщил министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман в пятницу, 18 ноября.

Объект располагается около станции метро «Дубровка». В аукционе смогут принять участие физические и юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

— Новый собственник сможет использовать его, например, под размещение магазина, склада, ресторана, а также по другому назначению, — приводятся слова Гамана на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что столица выставила на торги земельный участок в Троицком административном округе под строительство офисного центра с физкультурно-оздоровительным комплексом.

Договор аренды с победителем аукциона будет заключен на пять лет и шесть месяцев. Предприниматель сможет построить на указанной территории офисное здание и спорткомплекс общей площадью до 5,3 тысячи квадратных метров.

нежилые помещения Аукционы Южнопортовый район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Наследник»

Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте