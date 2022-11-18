Власти Москвы выставят на торги нежилое помещение в Южнопортовом районе

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 6-я Кожуховская улица, 17 Карта всех событий

Власти Москвы до конца этого года выставят на торги двухуровневое нежилое помещение площадью 1,2 тысячи квадратных метров в Южнопортовом районе, сообщил министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман в пятницу, 18 ноября.

Объект располагается около станции метро «Дубровка». В аукционе смогут принять участие физические и юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

— Новый собственник сможет использовать его, например, под размещение магазина, склада, ресторана, а также по другому назначению, — приводятся слова Гамана на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что столица выставила на торги земельный участок в Троицком административном округе под строительство офисного центра с физкультурно-оздоровительным комплексом.

Договор аренды с победителем аукциона будет заключен на пять лет и шесть месяцев. Предприниматель сможет построить на указанной территории офисное здание и спорткомплекс общей площадью до 5,3 тысячи квадратных метров.