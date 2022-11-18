Суд взыскал с бывшего главы Екатеринбурга Ройзмана 565 тысяч рублей

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Суд взыскал с экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана 565 тысяч рублей в пользу МВД. Об этом стало известно в пятницу, 18 ноября.

Также под финансовую санкцию попали и другие организаторы массового мероприятия в 2021 году, сообщил ТАСС.

Речь идет об акции, которая прошла в Екатеринбурге в поддержку российской оппозиции. Сотрудники полиции, охранявшие митинг, запросили компенсацию у организаторов за свою работу, а также за потраченный бензин. Тогда для обеспечения правопорядка на мероприятии были привлечены 1527 полицейских, а также судебный транспорт.

В акции приняли участие около 2 300 человек, 100 из которых были задержаны. Сотрудники правоохранительных органов составили 110 административных протоколов.

Другой суд взыскал 82 тысячи рублей с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой за испорченный ремонт соседки.