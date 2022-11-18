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Politico: Евросоюз решил заморозить российские активы на сумму 68 миллиардов евро

Полина Долганова
В мире
Politico: Евросоюз решил заморозить российские активы на сумму 68 миллиардов евро
Фото: shutterstock

Европейский союз (ЕС) заморозил активы России на сумму 68 миллиардов евро. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии (ЕК).

Уточняется, что большая часть средств (50 миллиардов) оказалась в Бельгии.

Затем следует Люксембург — там заморозили активы на сумму 5,5 миллиарда.

Согласно оценкам ЕК, из общей суммы около 33,8 миллиарда евро являются российским национальным резервом.

Недавно еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс предложил удерживать замороженные золотовалютные резервы России в качестве гарантии до того момента, пока она не начнет участвовать в восстановлении Украины.

До этого президент России Владимир Путин разрешил банкам остановить операции в валюте стран, заморозивших их активы. Согласно документу, кредитные организации, чьи активы в иностранной валюте за границей оказались заморожены после введения санкций, смогут приостановить выполнение обязательств в этой валюте до отмены ограничительных мер.

Экономика Евросоюз (ЕС) Россия
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