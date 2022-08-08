Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин разрешил банкам остановить операции в валюте стран, заморозивших их активы. Соответствующий указ президента был опубликован в понедельник, 8 августа, на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, российские банки, чьи активы в иностранной валюте за границей оказались заморожены после введения санкций, смогут приостановить выполнение обязательств в этой валюте до отмены ограничительных мер. Перечисление и выдача средств также могут быть заморожены.

Банк России (ЦБ РФ) получил право устанавливать попавшим под санкции банкам максимальный размер комиссии за переводы в иностранной валюте. ЦБ также сможет определять надбавки к коэффициентам риска в зависимости от эмитента валюты, говорится в документе.

Аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова рассказала, что риск ослабления национальной валюты присутствует на фоне спада цен на нефть из-за рисков рецессии обновления бюджетных правил и доступа нерезидентов из дружественных стран к торговле на бирже.

ЦБ обозначил сроки восстановления экономики России. По данным регулятора, сокращение экономики в годовом выражении продлится до середины 2023 года. Согласно прогнозам регулятора, темпы роста экономики составят 1,5–2,5 процента. Глава банка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что экономический спад, скорее всего, будет более растянутым во времени, однако менее глубоким.