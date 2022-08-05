Финансовый аналитик предсказала ослабевание рубля на фоне падения цен на нефть

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Риск ослабления национальной валюты присутствует на фоне спада цен на нефть из-за рисков рецессии обновления бюджетных правил и доступа нерезидентов из дружественных стран к торговле на бирже. Об этом рассказала в пятницу, 5 августа, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова.

Все вышеуказанные факторы, по словам специалиста, с большой долей вероятности будут удерживать российский рубль от обновления пиков с 2015 года. Тем не менее, эксперт заметила, что в настоящее время не стоит говорить о существенном обвале рубля в начале осени, поскольку ограничения на движения капитала в России сохраняются.

Также в интервью агентству «Прайм» Кожухова заметила, что высокий профицит счета текущих операций и торгового баланса также все еще сохраняется.

Накануне эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский предсказал, что к осени рубль станет ослабевать, а курс российской национальной валюты будет котироваться на уровне 70-80 долларов. По мнению специалиста, факторы для укрепления рубля будут слабеть, но это не значит, что начнется его ослабление, во всяком случае в августе.