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Эксперт спрогнозировал укрепление доллара к осени

Ирина Игнатенко
Экономика
Эксперт спрогнозировал укрепление доллара к осени
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

К осени рубль начнет ослабевать, его курс будет в диапазоне 70–80 долларов. Об этом рассказал эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

В настоящее время действия ЦБ РФ не дают рублю укрепляться, потому что курс ниже 60 единиц крайне некомфортен для бюджета.

По мнению Голубовского, факторы для укрепления рубля будут слабеть, но это не значит, что начнется его ослабление, во всяком случае в августе. А вот уже осенью рубль может стоить 70–80 долларов из-за набирающей обороны рецессии, передает ИА «НСН».

Эксперт добавил, что фактор, ослабляющий рубль, — это снижение экспортной выручки. При этом в настоящее время начинает восстанавливаться импорт, по-новому выстраиваются логистические цепочки, а торговый баланс начинает выправляться.

Центробанк РФ обновил официальные курсы американской и единой европейской валют на четверг, 4 августа. Согласно решению регулятора, доллар подорожал на 8 копеек относительно предыдущего значения, в результате курс составил 60,24 рубля. В то же время евро потерял 14 копеек, его курс составил 61,12 рубля, передает ФАН.

Куда лучше вложить свои средства, чтобы получить серьезный доход, рассказал журналистам директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

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