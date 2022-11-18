Фото: Пресс-служба мероприятия

С 10 по 11 ноября в Москве прошел шестой Национальный рекламный форум (НРФ’6). Его участники сосредоточились на обсуждении самых глобальных вызовов в работе индустрии и определили перспективы национальных компаний на российском рынке. Идеи деловой программы Форума оказались настолько актуальными для бизнес-сообщества, что ежедневно площадку НРФ посещали около 3000 человек.

Проведение НРФ’6 стало значимым событием для рынка рекламы в текущих условиях: антикризисный характер мероприятия позволил сосредоточить внимание игроков отрасли на решениях и возможностях для формирования нового вектора развития индустрии. В первую очередь, необходимо обратить внимание на актуализацию федерального закона «О рекламе», о чем заявила Карина Таукенова, заместитель руководителя ФАС России. По словам представителя ФАС, отраслевой закон требует корректировок, так как с момента его принятия прошло 27 лет. При этом любые правовые изменения необходимо обсуждать с бизнесом, чтобы они могли приносить пользу отрасли.

Специфика текущего кризиса открывает новые возможности. Президент группы «Игроник» Никита Пипко убежден, что работоспособность и быстрая реакция — это те качества, которые помогут участникам бизнес-сообщества сохранить свое присутствие в индустрии. Павел Тулубьев, коммерческий директор МегаФон, верит, что потенциал рекламного российского рынка заложен в 2024 году за счет внутренних кадровых возможностей: специалисты по маркетингу из ТОП-западных компаний сейчас доступны российскому бизнесу.

По мнению Светланы Балановой (НМГ), сейчас в выигрышном положении находятся те, кто умеет комбинировать максимальное количество возможностей для рекламодателей. Данный факт подтверждает Наталья Дмитриева, генеральный директор СберCеллера: если раньше целевой аудиторией сейлз-хауса были агентства, то теперь все определяется через прямые продажи услуг рекламодателям.