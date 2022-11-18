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Замглавы ВГА Херсонской области Екатерину Губареву освободили

Лейла Алиева
Происшествия
Замглавы ВГА Херсонской области Екатерину Губареву освободили
Фото: Gorlovka.Today / CC BY 3.0

Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева вышла на свободу. Об этом сообщил ее муж, бывший «народный губернатор» Донецка Павел Губарев в пятницу, 18 ноября.

— Моя жена Екатерина Губарева на свободе. Благодарю всех за неравнодушие и поддержку. По договоренности с инквизиторами со следствием не могу разглашать суть дела, — рассказал он.

В случае дискредитации его имени Губарев пообещал в своем Telegram-канале рассказать как все происходило.

О том, что Губарева пропала, сообщил ее муж в среду, 16 ноября. По его словам, супруга перестала выходить на связь еще накануне, а последнее место, где ее видели, — здание правительства Херсонской области в Геническе.

Позже выяснилось, что замглавы ВГА Херсонской области задержали сотрудники МВД по делу об экономическом преступлении.

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