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Шесть автомобилей столкнулись на МКАД на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на МКАД на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Россия, Москва, МКАД, 1-й километр Карта всех событий

Шесть автомобилей столкнулись на Московской кольцевой автодороге на востоке столицы. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по городу Москве в пятницу, 18 ноября.

Авария произошла на внутренней стороне 1-го километра МКАД под эстакадой. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Движение на участке дороги в районе ДТП затруднено и осуществляется по трем полосам из пяти, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одна авария произошла на севере столицы. Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях, из-за чего на некоторое время было задержано отправление общественного транспорта.

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