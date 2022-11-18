Шесть автомобилей столкнулись на МКАД на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, МКАД, 1-й километр Карта всех событий

Шесть автомобилей столкнулись на Московской кольцевой автодороге на востоке столицы. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по городу Москве в пятницу, 18 ноября.

Авария произошла на внутренней стороне 1-го километра МКАД под эстакадой. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Движение на участке дороги в районе ДТП затруднено и осуществляется по трем полосам из пяти, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одна авария произошла на севере столицы. Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях, из-за чего на некоторое время было задержано отправление общественного транспорта.