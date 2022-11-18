Движение транспорта у метро «Верхние Лихоборы» ограничат с 18 ноября

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Люблинско-Дмитровская линия, метро Верхние Лихоборы Карта всех событий

Движение транспорта в районе станции столичного метро «Верхние Лихоборы» ограничат с 18 ноября по 25 декабря в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 18 ноября по 25 декабря на нескольких участках в районе станции метро Верхние Лихоборы будет ограничено движение. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В департаменте уточнили, что ограничения движения будут введены на участках Дмитровского шоссе (в сторону области) в районе дома 73, Бескудниковского бульвара в районе дома 2, Проектируемого проезда № 2236 в районе дома 64, а также на участке Дубнинской улицы в районе дома 60.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что боковой проезд улицы Кубинки будет временно закрыт в ночное время с 12 ноября по 28 февраля в связи с проведением строительных работ. Москвичам рекомендовали заранее планировать маршруты.