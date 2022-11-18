Опубликованы кадры из обгоревшего в Башкирии дома, где погибла многодетная семья

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Частный дом, где произошел сильный пожар в Стерлитамаке, очень сильно обгорел не только снаружи, но и внутри. Об этом свидетельствуют кадры, оказавшиеся в распоряжении «360».

Можно увидеть, что на кухне и в спальне обгорели мебель и вещи. Стены, потолок и пол практически полностью покрыты копотью.

Сообщается, что возгорание произошло 18 ноября. Огонь охватил дом, где находилась многодетная семья из девяти человек — родителей и семи детей. Спасти удалось только двоих детей, пять мальчиков и родители погибли.

В настоящее время на месте пожара работают оперативные службы. По факту случившегося открыто уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.