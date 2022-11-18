Дом по реновации построили в Бескудниковском районе Москвы

Жилой дом на 201 квартиру построили в Бескудниковском районе Москвы по программе реновации. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в пятницу, 18 ноября.
— В новый дом, оборудованный современными инженерными сетями, с удобными планировками квартир и благоустроенной придомовой территорией переедут жители Бескудниковского района. По результатам итоговой проверки выдано заключение о соответствии здания проектной документации, — сказал Войстратенко.
По его словам, в данный момент идет подготовка документов для ввода новостройки в эксплуатацию.
В доме 72 однокомнатные, 99 двухкомнатных и 30 трехкомнатных квартир. Первый этаж здания занимают технические помещения, в будущем здесь также появятся социальные и коммерческие объекты.
В новостройке установили современные системы видеонаблюдения и эвакуации, а прилежащую территорию благоустроили, передает официальный сайт мэра Москвы.
Также стало известно о планах строительства дома в рамках программы реновации в Люблине. Как уточняется, проектом строительства предусмотрено обустройство тамбуров, вестибюлей, колясочных и других помещений.