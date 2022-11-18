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Дом по реновации построили в Бескудниковском районе Москвы

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации построили в Бескудниковском районе Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Северный административный округ, Бескудниковский район Карта всех событий

Жилой дом на 201 квартиру построили в Бескудниковском районе Москвы по программе реновации. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в пятницу, 18 ноября.

— В новый дом, оборудованный современными инженерными сетями, с удобными планировками квартир и благоустроенной придомовой территорией переедут жители Бескудниковского района. По результатам итоговой проверки выдано заключение о соответствии здания проектной документации, — сказал Войстратенко.

По его словам, в данный момент идет подготовка документов для ввода новостройки в эксплуатацию.

В доме 72 однокомнатные, 99 двухкомнатных и 30 трехкомнатных квартир. Первый этаж здания занимают технические помещения, в будущем здесь также появятся социальные и коммерческие объекты.

В новостройке установили современные системы видеонаблюдения и эвакуации, а прилежащую территорию благоустроили, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о планах строительства дома в рамках программы реновации в Люблине. Как уточняется, проектом строительства предусмотрено обустройство тамбуров, вестибюлей, колясочных и других помещений.

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