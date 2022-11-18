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Стало известно, какие экологические проблемы беспокоят россиян

Ирина Игнатенко
Общество
Стало известно, какие экологические проблемы беспокоят россиян
Фото: Unsplash

Аналитики провели опрос и выяснили, какие экологические проблемы волнуют россиян. Результаты исследования публикует RT.

Так, 84 процента опрошенных признались, что в целом их волнуют экологические проблемы.

Как сообщили аналитики, 56 процентов россиян беспокоит загрязнение воды, воздуха и других природных ресурсов, 14 процентов — вырубка лесов. Еще 13 процентов переживают из-за изменений климата.

Более половины опрошенных россиян признались, что частично ведут экологичный образ жизни — сортируют мусор, уменьшают потребление электроэнергии и воды.

Автоматизированная система мониторинга воздуха (АСМВ) Московского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефть» признана лучшим в России проектом в области цифровизации экологии на ежегодном всероссийском конкурсе «Надежный партнер — Экология». Конкурс проводился Российским экологическим обществом при поддержке Минприроды, Минэнерго России и правительства Москвы.

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