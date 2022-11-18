Андрей Бочкарев: На станции БКЛ «Варшавская» завершен монтаж исторических панно

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Отреставрированные исторические панно установили на путевых стенах станции «Варшавская», которая войдет в состав южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в пятницу, 18 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в процессе реставрационных работ специалисты до мелких деталей разобрали четыре панно, восстановили металл с применением пескоструйной обработки и заново собрали конструкции.

Они, как отметил заммэра, являются не только декором, но и выполняют функцию смотровых дверей для возможной замены кабельно-проводниковой продукции.

Бочкарев уточнил, что рабочие также завершили монтаж металлических букв названия станции. В общей сложности на путевых стенах разместили шесть надписей.

Как рассказал генеральный директор компании «Мосметрострой» Сергей Жуков, рисунок панно повторили в отделке колонн вестибюлей.

По его словам, на платформенном участке уже добавились четыре группы колонн дымоудаления и две пожаробезопасные зоны для маломобильных граждан.

Готовность архитектурно-отделочных работ на платформенном участке станции оценивается на 90 процентов, а оба вестибюля готовы уже на 65 процентов.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что технический пуск Большой кольцевой линии метро Москвы будет проведен до конца года.