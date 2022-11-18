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Андрей Бочкарев: На станции БКЛ «Варшавская» завершен монтаж исторических панно

Полина Долганова
Город
Андрей Бочкарев: На станции БКЛ «Варшавская» завершен монтаж исторических панно
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Отреставрированные исторические панно установили на путевых стенах станции «Варшавская», которая войдет в состав южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в пятницу, 18 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в процессе реставрационных работ специалисты до мелких деталей разобрали четыре панно, восстановили металл с применением пескоструйной обработки и заново собрали конструкции.

Они, как отметил заммэра, являются не только декором, но и выполняют функцию смотровых дверей для возможной замены кабельно-проводниковой продукции.

Бочкарев уточнил, что рабочие также завершили монтаж металлических букв названия станции. В общей сложности на путевых стенах разместили шесть надписей.

Как рассказал генеральный директор компании «Мосметрострой» Сергей Жуков, рисунок панно повторили в отделке колонн вестибюлей.

По его словам, на платформенном участке уже добавились четыре группы колонн дымоудаления и две пожаробезопасные зоны для маломобильных граждан.

Готовность архитектурно-отделочных работ на платформенном участке станции оценивается на 90 процентов, а оба вестибюля готовы уже на 65 процентов.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что технический пуск Большой кольцевой линии метро Москвы будет проведен до конца года.

монтаж Большая Кольцевая линия (БКЛ) Андрей Бочкарев
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