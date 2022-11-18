В ЛНР сообщили, что украинские войска выдыхаются на некоторых направлениях

Фото: Минобороны РФ

На некоторых участках в ЛНР украинская армия начала выдыхаться. Об этом в пятницу, 18 ноября, заявил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

— Есть положительная тенденция — на некоторых участках видно, что противник выдыхается: с активных наступательных действий переходит в маневренную оборону и в глухую оборону. Это свидетельствует о том, что исчерпаны некоторые резервы и физическая усталость, — рассказал он.

ВСУ каждый день пытаются прорвать линию обороны на севере республики, самые интенсивные бои идут около населенного пункта Сватово. Кроме того, у украинских войск заканчиваются боеприпасы, поставляемые Западом, отметил Марочко в эфире Первого канала.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успешном бое, который провели российские бойцы с ВСУ. Также он опубликовал видеоролик с пленным украинским солдатом и отметил, что продолжит делиться в своих социальных сетях актуальной информацией о победах российской армии и захваченных пленных, а также технике противника.