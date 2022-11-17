Кадыров рассказал о прошедшем удачном бое в ходе спецоперации

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Российские бойцы провели успешный бой с ВСУ, в котором сумели захватить несколько пленных. Об этом в четверг, 17 декабря, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он же поделился и видеороликом с пленным украинским солдатом.

— Вам передает горячий ахматовский привет пленный. Показываю вам пока только одного, слишком много чести для вас демонстрировать всех взятых сегодня в ходе удачного боя, — подписал ролик Кадыров.

По словам главы Чечни, он продолжит публиковать в своих социальных сетях актуальную информацию о победах российской армии и захваченных пленных и технике противника.

Накануне СБУ объявила Кадырова в розыск на этой неделе, свидетельствует база данных украинской спецслужбы. Согласно опубликованному документу, политику инкриминируются две статьи УК Украины, согласно которым ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

До этого чеченский лидер заметил, что дела у подразделений республики на Украине обстоят очень хорошо, в том числе и в Лисичанске. Рамзан Кадыров также подчеркнул, что только за прошедшие сутки чеченские бойцы уничтожили более 600 солдат противника.