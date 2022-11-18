Дочь Юлии Началовой рассказала, кто ей помог справиться с потерей матери

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина рассказала, кто помог ей справиться с потерей матери.

После смерти Началовой ее дочь осталась жить с дедушкой и бабушкой, однако она часто гостит у отца Евгения Алдонина.

— Поддержка близких людей, конечно, очень помогла. А еще умение собраться и взять себя в руки. Это меня спасло! Бабушка очень помогла. Она — моя главная поддержка и опора, — рассказала девушка.

Алдонина пошла по стопам знаменитой мамы и решила заняться вокалом. Она призналась, что любит исполнять хиты Уитни Хьюстон, Мэрайи Керри, а также песни мамы, пишет StarHit.

Недавно девушка посетила Неделю моды в Москве и торжественно открыла одно из мероприятий, но на подиум она вышла не в качестве модели, а как певица. Зрители остались в восторге от природной красоты Алдониной и обратили внимание на поразительное сходство с матерью.

Алдонина против таких сравнений и попросила общественность не сравнивать ее с матерью. По словам 15-летней девочки, она стремится к самостоятельности, однако публика все время навешивает на нее определенные ярлыки.