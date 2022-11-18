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Европарламент подготовил резолюцию по признанию России «террористическим государством»

Полина Долганова
В мире
Европарламент подготовил резолюцию по признанию России «террористическим государством»
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Европейский парламент подготовил резолюцию по признанию Российской Федерации «террористическим государством». Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщила официальный представитель европейского законодательного органа Дельфин Колард.

Голосование по вопросам резолюции планируется провести 23 ноября на сессии в Страсбурге, передает ТАСС.

21 ноября депутаты крупнейшей в Европейском парламенте фракции — Европейской народной партии (ЕНП) — сообщили, что будут голосовать по вопросам резолюции, в которой Россия будет названа «террористическим государством».

В конце октября верхняя палата польского парламента приняла резолюцию, в которой власти Российской Федерации названы «террористическим режимом». Соответствующая информация была опубликована на сайте сената Польши. Согласно размещенным данным, в голосовании участвовали 85 сенаторов, которые осудили действия России на Украине и поддержали принятие документа. Чиновники поблагодарили граждан и правительство Польши за помощь беженцам.

Россия Терроризм Европарламент
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