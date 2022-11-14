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Европарламент планирует голосовать по резолюции об объявлении России страной-террористом

Араз Салехов
В мире
Европарламент планирует голосовать по резолюции об объявлении России страной-террористом
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Депутаты крупнейшей в Европейском парламенте фракции Европейская народная партия (ЕНП) сообщили, что будут голосовать по резолюции, в которой Россия будет названа «террористическим государством». Обсуждение будет поднято на пленарной сессии, которая стартует в Страсбурге 21 ноября.

— На следующей неделе мы проголосуем по резолюции, в которой Россия будет квалифицирована как террористическое государство, — цитирует сообщение РИА Новости.

В конце сентября Евросоюз может отменить право вето по решениям относительно России. В материале «Вечерней Москвы» рассказали, что для России будет означать отмена ЕС права вето. По мнению политолога Дмитрия Журавлева, в случае введения такого изменения европейские политики смогут принимать предложения Польши, которые на данный момент блокируются Венгрией.

Парламент Латвии объявил о признании России террористическим государством в четверг, 11 августа. Политолог Юрий Светов рассказал «ВМ», чем обернется такое решение для латвийского государства. По его мнению, такой сценарий может спровоцировать разрыв дипломатических отношений и введение ответных экономических мер со стороны России.

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