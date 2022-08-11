«Время церемониться уходит»: чем обернется для Латвии признание РФ страной — спонсором терроризма

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Латвия — не первое государство, которое рассматривало вариант признать РФ страной — спонсором терроризма, однако именно Латвия первой решилась объявить о принятии такого решения. Такой сценарий может спровоцировать разрыв дипломатических отношений и введение ответных экономических мер со стороны России. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

Как отметил специалист, о готовности признать РФ спонсором терроризма ранее уже говорили в США.

— Сначала о готовности объявить Россию спонсором терроризма заявили американцы, было давление на госсекретаря Блинкена, чтобы он это сделал. Госпожа Пелоси угрожала, что, если он это не сделает, такое решение примет Конгресс, но в итоге решила попробовать Латвия, — рассказал эксперт.

По мнению Светова, скоро аналогичное решение могут вынести Эстония, Литва и Польша. Дальше к ним могут присоединиться все страны Евросоюза и Америка. В результате будут учиняться препоны для деятельности российских дипломатов, под это предложение может появиться запрет на выдачу россиянам виз в Европу, предположил собеседник «ВМ».

Принятие таких решений может повлечь отказ от дипломатических отношений и другие ответные меры со стороны РФ, подчеркнул политолог.

— Мы предупредили США, что, если такая резолюция будет принята, это будет означать разрыв дипломатических отношений. По логике вещей мы должны разорвать с Латвией сейчас дипломатические отношения. Они уже закрывали консульство, у нас в Петербурге закрылось генеральное консульство Латвии. Время церемониться уходит, — отметил Светов.

Собеседник «ВМ» обратил внимание на то, что стремление России не обострять ситуацию воспринимается западными странами как слабость. В качестве примера можно привести проблемы с российским транзитом в Калининград через Литву: Россия предпочла не принимать ответных мер, выбрав дипломатический путь. В итоге литовцы ведут себя все наглее: над поездами летают вертолеты, проводятся досмотры, уточнил специалист.

По словам эксперта, Россия имеет много рычагов влияния на Латвию.

— Мы можем прекратить им транзит, установить запрет на передвижение. Они до сих пор, продолжая генерировать воинственные заявления, пользуются преимуществами от того, что находятся с нами рядом. Потихоньку энергоносители покупают, надо это все прекращать. За 30 лет после распада СССР страны Прибалтики много чего полезного получали здесь. В начале 90-х была популярная карикатура: стоит корова на границе России и Эстонии, траву ест в России, а доят ее в Эстонии. Это символ наших отношений — надо их завершить, — заключил политолог.

Парламент Латвии объявил о признании России террористическим государством. Об этом в четверг, 11 августа, сообщила пресс-служба Сейма.

Уточняется, что парламент страны принял резолюцию, согласно которой РФ признается «государством, поддерживающим терроризм», а действия в отношении населения Украины считаются «терроризмом».