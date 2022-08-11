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Латвийский парламент объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм»

Анастасия Колоскова
В мире
Латвийский парламент объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм»
Фото: Pexels

Парламент Латвии объявил о признании России террористическим государством. Об этом в четверг, 11 августа, сообщила пресс-служба Сейма.

Уточняется, что парламент страны 11 августа принял резолюцию, согласно которой РФ признается «государством, поддерживающим терроризм», а действия в отношении населения Украины признаются «терроризмом», передает РИА Новости.

Несколько дней назад посольство Латвии приостановило выдачу виз гражданам Российской Федерации на неопределенный срок.

27 июля стало известно, что временная поверенная в делах Латвийской республики в РФ Даце Рутка вызвана в российское дипломатическое ведомство. Ей был выражен протест и вручена соответствующая нота по поводу провокаций со стороны латвийских правоохранительных органов. Силовики оказывают грубое давление на россиян при въезде на территорию республики, выдвигая требования подписать подготовленный документ о несогласии с политикой РФ.

В мае этого года Сейм Литвы объявил о признании России террористическим государством из-за специальной военной операции на территории Украины.

Парламент страны также назвал военную операцию «геноцидом украинского народа». Помимо этого, Вильнюс призвал провести расследование и дать оценку действиям России на Украине.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала решение Литвы о признании РФ террористическим государством экстремистским.

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