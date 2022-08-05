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Латвия приостановила выдачу виз россиянам на неопределенный срок

Лала Манушакян
В мире
Латвия приостановила выдачу виз россиянам на неопределенный срок
Фото: Pexels

Посольство Латвии приостановило выдачу виз гражданам Российской Федерации на неопределенный срок. Об этом сообщили в пресс-службе дипломатической миссии в пятницу, 5 августа.

— В связи с международной ситуацией в посольстве Латвийской Республики в РФ на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение визы для граждан Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В визовом центре Латвии в Москве добавили, что визы не выдаются с 4 августа, передает РИА Новости.

28 июля Эстония также объявила о прекращении выдачи виз гражданам России и Белоруссии с целью обучения или получения вида на жительство. До этого граждане двух стран, получившие турвизу в другой стране шенгенской зоны, могли приехать в Эстонию и ходатайствовать о разрешении на краткосрочное трудоустройство.

В Грузии более 13 тысяч человек подписали петицию в адрес правящей власти с требованием ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии. Так, в петиции предлагается ввести визовый режим для граждан этих стран, чтобы огранить время их пребывания в Грузии до трех месяцев.

С 1 июля Украина ввела визовый режим в отношении России. Так, согласно новым условиям, россияне теперь обязаны обращаться за визой в центры внешнего поставщика услуг компании VFS Global в восьми российских городах.

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