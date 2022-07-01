Украина вводит визовый режим для граждан России с 1 июля

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Украина с пятницы, 1 июля, вводит для граждан России визовый режим. В условиях разрыва Киевом дипломатических отношений и прекращения деятельности на территории РФ украинского посольства и консульств, россияне должны будут обратиться за визой в центры внешнего поставщика услуг компании VFS Global в восьми российских городах.

Офисы организации есть в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Самаре и Казани. После этого, как сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, визовые ходатайства будут обрабатываться украинскими дипломатами в третьих государствах в сотрудничестве с компетентными органами.

При этом даже при наличии визы в поездке может быть отказано, окончательное решение о разрешении на пересечение госграницы будут принимать украинские пограничники. Как пояснили в Госпогранслужбе Украины, необходимыми условиями будут являться надлежащие паспортные документы, отсутствие данных об ограничениях для въезда в страну, подтверждение цели поездки и достаточное количество средств на счетах.

Находящиеся в третьих государствах граждане России для оформления визовых документов смогут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины в этих государствах, пишет ТАСС.

Накануне депутаты правящей на Украине партии «Слуга народа» внесли в Верховную раду проект закона об усилении границ страны с Россией и Белоруссией. Документ предполагает расширение пограничной полосы, на которой будут обустроены средства обороны, в том числе и минные поля.