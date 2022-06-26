Украина хочет расширить пограничную полосу на границах с Россией и Белоруссией

Фото: president.gov.ua

Депутаты правящей на Украине партии «Слуга народа» внесли в Верховную раду проект закона об усилении границ страны с Россией и Белоруссией, который предполагает расширение пограничной полосы, на которой будут обустроены средства обороны, в том числе и минные поля.

Согласно документу, который появился на сайте местного парламента, изменения предлагается внести в «Закон о государственной границе Украины». Сейчас в нем говорится о ширине пограничной полосы размером в 30-50 метров.

На границе с РФ и Белоруссией предлагается увеличить эту ширину до двух километров. Кроме того, парламентарии предлагают установить там специальный пограничный режим в части запрета свободного въезда на территорию Украины.

Также предлагается изменить статью, которая содержит перечень формирований, входящих в состав пограничного отряда. По мнению политиков, в него нужно добавить «противотанковые, минометные заставы, заставы огневой поддержки, зенитно-ракетно-артиллерийские заставы», пишет РИА Новости.

Накануне глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил обсуждение с Россией государственных границ, предметом диалога может стать отказ Украины от границ образца 1991 года и переход к границам «до 24 февраля».