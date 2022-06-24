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Кулеба допустил обсуждение с Россией границ «до 24 февраля»

Антон Махов
В мире
Кулеба допустил обсуждение с Россией границ «до 24 февраля»
Фото: flickr/worldeconomicforum

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил обсуждение с Россией государственных границ, предметом обсуждения может стать отказ Украины от границ образца 1991 года и переход к границам «до 24 февраля». Об этом сообщает газета Corriere Della Sera.

Министр отметил, что вопрос встречи президента России Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского остается актуальным. По мнению политика, именно лидеры стран должны обсуждать такие вопросы, пишет РИА Новости.

Президент России 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на территории ЛДНР. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Недавно МИД Украины назвал россиянам способ получения визы в страну. Жители России смогут оформить украинские визы через центры VFS Global в восьми российских городах.

Граждане, находящиеся в других странах, смогут обратиться в зарубежные дипломатические учреждения Украины. При этом наличие у иностранца украинской визы не может быть «безусловной гарантией» его въезда в страну. Финальное решение о разрешении на пересечение границы принимают сотрудники пограничной службы.

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